Клип BLACKPINK установил пять мировых рекордов Гиннеса

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Музыкальный клип на новую песню популярного корейского ансамбля BLACKPINK «How You Like That» попал в Книгу рекордов Гиннеса в пяти категориях. Об этом 2 июля объявило агентство YG Entertainment. Согласно данным на официальном сайте Книги рекордов Гиннеса, видео, опубликованное 26 июня, за первые сутки собрало 86,3 миллионов просмотров, установив три мировых рекорда: «видео с наибольшим количеством просмотров на YouTube в течение 24 часов», «музыкальный клип с наибольшим количеством просмотров на YouTube в течение 24 часов» и «музыкальный клип исполнителей k-pop с наибольшим количеством просмотров на YouTube в течение 24 часов». Помимо этого, ролик побил два рекорда по количеству онлайн зрителей в момент премьеры на платформе YouTube (1 млн 660 тыс. человек) среди видеороликов и музыкальных клипов на YouTube. На сайте Книги рекордов Гиннеса ансамбль BLACKPINK представлен как лидер по количеству подписчиков на мировой музыкальной платформе Spotify среди гёрлз-групп, а также лидер по количеству подписчиков на YouTube среди музыкальных групп.