Японские компании открывают производство в РК

Photo : KBS News

Японская компания TOK запустила на территории РК производство фоторезистов для EUV-литографии, применяемых в отрасли полупроводников. Данный материал попал под введённые ранее японским правительством ограничения на экспорт в РК. TOK занималась его поставками для Samsung Electronics. Ранее уже появлялись сообщения о планах компании разместить производственные мощности в РК в связи с введением экспортных санкций японскими властями. Теперь же эти данные подтвердились официально. После введения Токио экспортных ограничений в отношении южнокорейского рынка уже несколько японских компаний приняли решение открыть производство на территории РК. Компания Kanto Denka запустила производство карбонилсульфида в городе Чхонане провинции Чхунчхон-Намдо, а ведущий производитель полупроводниковых плёночных резисторов Daiyo Holdings объявил о решении инвестировать в город Танчжин провинции Чхунчхон-Намдо. На эту тенденцию обращают внимание и японские СМИ. Японский исследовательский институт, отмечая рост инвестиций в РК, сделал вывод о том, что корейская полупроводниковая промышленность демонстрирует устойчивый рост, несмотря на распространение COVID-19. Таким образом, торговый барьер Токио вынуждает японские компании переносить производство в РК.