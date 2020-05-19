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Президент РК дал указание принять меры по снижению цен на жильё

Write: 2020-07-03 10:08:17Update: 2020-07-03 17:39:54

Президент РК дал указание принять меры по снижению цен на жильё

Photo : YONHAP News

Президент РК Мун Чжэ Ин распорядился изыскать возможность оказания поддержки тем, кто покупает своё первое жилье, а также подумать над повышением налогов в отношении владельцев двух и более объектов жилой недвижимости. Как сообщил в четверг пресс-секретарь главы государства Кан Мин Сок, президент заявил об этом после заслушивания экстренного отчёта министра сухопутных территорий и транспорта Ким Хён Ми о ситуации на рынке жилья. Признав справедливой критику применявшейся до сих пор политики по борьбе с растущими ценами на недвижимость, президент дал указание увеличить налоговую нагрузку на тех, кто скупает жильё в качестве объектов спекулятивных инвестиций. Наряду с этим Мун Чжэ Ин призвал облегчить налоговое бремя для имеющих единственное жильё и покупающих его впервые, в первую очередь, для молодёжи и молодожёнов. Несмотря на ограничения на ипотечное кредитование, введённые правительством, цены на недвижимость растут по всей стране, особенно быстрыми темпами – в Сеуле и провинции Кёнгидо.
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