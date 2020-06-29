Валютные резервы РК достигли в июне нового максимума

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Как сообщили в пятницу в Банке Кореи, по состоянию на конец июня валютные резервы страны составили 410 млрд 750 млн долларов, что на 3 млрд 440 млн долларов больше, чем в конце предыдущего месяца. Это новый исторический максимум. Рост связан главным образом с увеличением прибыли от инвестиций. Валютные резервы состоят из иностранных ценных бумаг, в том числе, государственных и корпоративных облигаций, депозитов в иностранной валюте, специальных прав заимствования, золотых слитков и резервной позиции Международного валютного фонда. Стоимость иностранных ценных бумаг составила в конце июня 372 млрд 580 млн долларов, что составляет 90,7% общего объёма валютных резервов. Депозиты в иностранной валюте сократились на 3 млрд 970 млн долларов, составив 26 млрд 40 млн долларов, а специальные права заимствования увеличились на 280 млн долларов до 3 млрд 80 млн долларов. Золотые запасы не изменились, по-прежнему составляя 4 млрд 790 млн долларов, а резервная позиция МВФ увеличилась на 260 млн долларов, составив 4 млрд 250 млн долларов. РК осталась на девятом месте в мире по объёму валютных резервов.