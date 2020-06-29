Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей
Поиск новостей
О нас Go to KBS

В Корее

Число новых случаев COVID-19 максимальное за две недели

Write: 2020-07-03 12:10:26Update: 2020-07-03 17:41:37

Число новых случаев COVID-19 максимальное за две недели

Photo : YONHAP News

По данным Корейского центра контроля и профилактики заболеваний, за сутки 2 июля в РК зарегистрированы 63 новых случая COVID-19, а общее число заболевших с момента обнаружения вируса на территории страны составило 12.967 человек. Рост числа заболевших является максимальным с 20 июня, и впервые с 18 июня число местных инфекций превысило пороговое значение - 50. 31 новый случай COVID-19 зарегистрирован в столичном регионе: 12 - в Сеуле, 18 - в провинции Кёнгидо, 1 – в Инчхоне. 13 случаев инфекции выявлены в Тэгу, 6 – в Кванчжу, 4 – в Тэчжоне, 2 – в провинции Кёнсан-Намдо, по одному – в провинциях Чхунчхон-Намдо, Кёнсан-Пукто и Чолла-Пукто, 4 – на карантинных контрольно-пропускных пунктах при въезде в страну. Рост числа заболевших в городе Кванчжу связан с очагом инфекции в буддийском храме. Из Тэчжона поступило сообщение о первом случае заражения школьников. Число умерших не изменилось, по-прежнему составляя 282 человека. Уровень смертности составил 2,17%. 75 человек выписаны за сутки из медицинских учреждений и освобождены от режима домашнего карантина, а общее число выздоровевших за всё время пандемии составило 11.759 человек. Проходят лечение 926 человек. С  3 января по всей стране проведены 1.307.761 тест на COVID-19. 
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >