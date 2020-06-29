Число новых случаев COVID-19 максимальное за две недели

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По данным Корейского центра контроля и профилактики заболеваний, за сутки 2 июля в РК зарегистрированы 63 новых случая COVID-19, а общее число заболевших с момента обнаружения вируса на территории страны составило 12.967 человек. Рост числа заболевших является максимальным с 20 июня, и впервые с 18 июня число местных инфекций превысило пороговое значение - 50. 31 новый случай COVID-19 зарегистрирован в столичном регионе: 12 - в Сеуле, 18 - в провинции Кёнгидо, 1 – в Инчхоне. 13 случаев инфекции выявлены в Тэгу, 6 – в Кванчжу, 4 – в Тэчжоне, 2 – в провинции Кёнсан-Намдо, по одному – в провинциях Чхунчхон-Намдо, Кёнсан-Пукто и Чолла-Пукто, 4 – на карантинных контрольно-пропускных пунктах при въезде в страну. Рост числа заболевших в городе Кванчжу связан с очагом инфекции в буддийском храме. Из Тэчжона поступило сообщение о первом случае заражения школьников. Число умерших не изменилось, по-прежнему составляя 282 человека. Уровень смертности составил 2,17%. 75 человек выписаны за сутки из медицинских учреждений и освобождены от режима домашнего карантина, а общее число выздоровевших за всё время пандемии составило 11.759 человек. Проходят лечение 926 человек. С 3 января по всей стране проведены 1.307.761 тест на COVID-19.