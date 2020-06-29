В РК растут продажи импортных автомобилей

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В июне в РК зарегистрированы 27.350 импортных автомобилей, что на 41% больше по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Как сообщили в пятницу в Корейской ассоциации импортёров и дистрибьюторов автомобилей, этому способствовали снижение потребительского налога и появление на рынке новых моделей. Самыми популярными из них оказались седаны Audi A6 40 TDI, Mercedes-Benz E300 4MATIC и E250. За период с января по июнь иностранные автопроизводители продали в общей сложности 128.236 автомобилей, что на 17% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На долю импортных брендов приходится 17% рынка легковых автомобилей в РК. Наиболее популярными из них являются Audi-Volkswagen Korea, BMW Group Korea и Mercedes-Benz Korea. В первом полугодии они увеличили продажи на 44% по сравнению с прошлым годом. Японские производители сократили продажи за тот же период на 57%.