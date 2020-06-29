5 июля в РК выявлены 48 новых случаев COVID-19

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По данным Корейского центра контроля и профилактики заболеваний, за сутки 5 июля в РК зарегистрировано 48 новых случаев COVID-19. Общее число инфицированных с момента обнаружения вируса составило 13.137 человек. 15 случаев инфекции зарегистрированы в столичном регионе: 3 – в Сеуле, по 6 – в Инчхоне и провинции Кёнгидо. 7 случаев инфекции обнаружены в Кванчжу, по 2 - в Тэгу, Тэчжоне и провинции Чолла-Намдо, по одному – в Пусане, провинциях Канвондо, Кёнсан-Пукто, Кёнсан-Намдо и Чхунчхон-Намдо. 15 инфицированных выявлены среди прибывших из-за рубежа. Места массового скопления людей, в том числе, религиозные учреждения, по-прежнему представляют опасность в эпидемическом плане. Так, общее число заражённых, связанных с одним из буддийских храмов в Кванчжу, достигло 80 человек. Число умерших увеличилось на одного человека, составив 284 человека. Уровень смертности составил 2,16%. 16 человек выписаны за сутки из медицинских учреждений и освобождены от режима домашнего карантина, а общее число выздоровевших за всё время пандемии составило 11.848 человек. Проходят лечение в стационаре и в условиях домашнего карантина 1.005 человек. С 3 января по всей стране проведены 1.331.796 тестов на COVID-19.