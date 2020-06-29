Компания SK Telecom начала отключение услуги связи 2G

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Компания SK Telecom, крупнейший в РК оператор мобильной связи, приступил в понедельник к отключению услуги связи второго поколения 2G, которая предоставлялась абонентам в течение 25 лет. На первом этапе будут отключены базовые станции в восьми провинциях и административном городе Сэчжоне. Предоставление услуги полностью прекратится 27 июля. По данным министерства науки и информационно-коммуникационных технологий, в конце мая по всей стране насчитывалось около 860 тыс. пользователей 2G, что составляет 1,2% общего количества абонентов мобильной связи. У SK Telecom было около 380 тыс. пользователей. Прекращение услуги 2G вызвало сопротивление небольшой группы пользователей, которые отказываются менять номера телефонов. Группа из 633 человек подала иск в Высокий суд Сеула, который его отклонил. Между тем, компания KT, второй по величине оператор мобильной связи, прекратила предоставление услуг 2G ещё в 2011 году.