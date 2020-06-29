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6 июля открылась внеочередная сессия Национального собрания РК. Несмотря на возвращение оппозиционной Объединённой партии будущего к парламентской деятельности, межпартийные противоречия остаются неурегулированными. В этой связи ожидается ожесточённая политическая борьба по нескольким насущным вопросам, включая создание независимого органа по расследованию коррупции со стороны высокопоставленных чиновников. Правящая Демократическая партия Тобуро планирует до конца этой недели утвердить главу данного органа, чтобы он мог приступить к работе до 15 июля, крайнего срока, установленного законом. Консерваторы утверждают, что создание нового антикоррупционного органа противоречит Конституции, требуя отложить его формирование до вынесения Конституционным судом решения по иску, поданному в мае. Оппозиция требует также проведения парламентской проверки политики правительства в отношении Северной Кореи.