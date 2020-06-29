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Экономика

Авиакомпании РК переживают сильнейший кризис

Write: 2020-07-06 14:50:22Update: 2020-07-06 15:06:35

Авиакомпании РК переживают сильнейший кризис

Photo : YONHAP News

Во втором квартале пассажиропоток в южнокорейских аэропортах сократился на 76,4% в годовом исчислении, составив 5 млн 574 тыс. 596 человек. Об этом сообщила в понедельник Корейская ассоциация гражданской авиации. Наибольшее сокращение отмечено у крупнейшего отечественного авиаперевозчика Korean Air – минус 84,9%. У остальных компаний спад варьируется от 77% до 57%. Такая ситуация объясняется влиянием пандемии COVID-19, в результате которой многие страны закрыли свои границы. Пассажиропоток на международных авиалиниях сократился на 97,8%, составив 318.348 человек. На внутренних линиях показатель сократился на 37,8% до 5 млн 246 тыс. 248 человек. В ассоциации сообщили, что, по прогнозам, с февраля по июнь, когда пассажиропоток резко сократился, убытки по продажам могут достичь 6,5 трлн вон (5,4 млрд долларов). Ожидается, что во втором полугодии только на международных линиях ущерб достигнет 8,8 трлн вон (7,3 млрд долларов). 
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