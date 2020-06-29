Представители минобороны РК и Вьетнама обсудили борьбу с COVID-19

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Заместители министров обороны РК и Вьетнама Пак Чэ Ин и Нгуен Чи Винь провели в понедельник переговоры по видеосвязи, в ходе которых договорились укреплять сотрудничество в борьбе с COVID-19 и в вопросах безопасности. Как сообщили в минобороны РК, Пак Чэ Ин рассказал своему вьетнамскому коллеге об усилиях южнокорейского правительства в борьбе с COVID-19. Он особо отметил, что ситуацию удаётся контролировать благодаря упреждающим карантинным усилиям и активному участию граждан. Представитель Вьетнама высоко оценил проделанную работу и выразил заинтересованность в южнокорейском опыте. Участники переговоров согласились с тем, что такие нетрадиционные угрозы безопасности как вирусы, можно победить лишь общими усилиями, поэтому солидарность мирового сообщества имеет решающее значение. Они договорились также способствовать успешному проведению совещания министров обороны стран АСЕАН, которое должно пройти в октябре в Ханое.