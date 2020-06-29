Глава МИД РК встретилась с вице-премьером Узбекистана

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6 июля министр иностранных дел РК Кан Гён Хва встретилась с заместителем премьер-министра Узбекистана по вопросам инвестиций и внешнеэкономических связей Сардором Умурзаковым, который прибыл с визитом в Сеул. Это первый официальный визит высокопоставленного представителя другой страны в РК после начала пандемии COVID-19. Кан Гён Хва заявила, что стороны сумели создать стратегическое партнёрство, важность которого демонстрирует нынешний визит представителя Узбекистана, состоявшийся в условиях пандемии. Она также выразила надежду на развитие сотрудничества в сфере здравоохранения и противоэпидемических мер. Сообщается, что Кан Гён Хва и Сардор Умурзаков подробно обсудили широкий спектр вопросов, связанных с укреплением сотрудничества в разных областях, в том числе в борьбе с COVID-19. Заместитель премьер-министра Узбекистана также намерен провести встречу с министром промышленности, торговли и энергетики РК Сон Юн Мо.