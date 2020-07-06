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В преддверии визита в Сеул заместителя госсекретаря, спецпредставителя США по северокорейским вопросам Стивена Бигэна Пхеньян подтвердил отказ от переговоров с Вашингтоном. «Если говорить прямо, мы не намерены сидеть лицом к лицу с США», - говорится в заявлении директора департамента США МИД КНДР Квон Чжон Гына, опубликованном во вторник агентством ЦТАК. Обращаясь к южнокорейскому руководству, дипломат заявил, что в Сеуле постоянно говорят о «неизменности своих усилий в посредничестве при переговорах КНДР и США». Между тем, это «лишь портит межкорейские отношения, приводя их в ещё худшее состояние». Однако «время покажет, увенчаются ли его усилия успехом или только вызовут потери и насмешки», - подчеркнул Квон Чжон Гын. Пхеньян выступил в минувшую субботу с аналогичным заявлением от имени первого замминистра иностранных дел Чхве Сон Хи. В нём говорилось, что у КНДР «нет необходимости сидеть за одним столом с США, считающими северокорейско-американский диалог лишь инструментом для урегулирования своего политического кризиса».