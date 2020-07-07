Профицит текущего платёжного баланса РК в мае - 2,29 млрд долларов

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Профицит текущего платёжного баланса РК составил в мае 2 млрд 290 млн долларов, сообщили во вторник в Банке Кореи. Данный показатель намного лучше апрельского, когда был зафиксирован дефицит в размере 3 млрд 330 млн долларов, но гораздо хуже, чем в том же месяце прошлого года, когда профицит составил 5 млрд 180 млн долларов. Профицит торгового баланса составил в мае 2,5 млрд долларов, сократившись на 3 млрд долларов в годовом исчислении на фоне неуклонного сокращения экспорта, вызванного пандемией COVID-19. Южнокорейский экспорт составил в мае 34 млрд 900 млн долларов, что на 23,6% меньше, чем в том же месяце прошлого года. Импорт сократился за тот же период на 21%, составив 34 млрд 460 млн долларов. Дефицит туристического баланса достиг 160 млн долларов, сократившись на 590 млн долларов в годовом исчислении. Это вызвано тем, что количество южнокорейцев, отправившихся за границу, упало на 98,4% в годовом исчислении, а число иностранцев, побывавших в РК, уменьшилось за тот же период на 97,9%.