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Кабинет министров РК будет добиваться ратификации ключевых конвенций МОТ

Write: 2020-07-07 13:56:14Update: 2020-07-07 13:57:20

Кабинет министров РК будет добиваться ратификации ключевых конвенций МОТ

Photo : YONHAP News

Кабинет министров РК одобрил во вторник предложение соответствующих ведомств добиваться парламентской ратификации ключевых конвенций Международной организации труда (МОТ) в рамках усилий по улучшению прав трудящихся. РК присоединилась к МОТ в 1991 году, но не ратифицировала четыре из восьми основных конвенций, направленных на защиту основных прав трудящихся. Решено добиваться ратификации трёх документов – конвенции № 87 о свободе объединения и защите прав на организацию, № 98 о праве на организацию и ведение коллективных переговоров и № 29 об обязательном и принудительном труде. Правительство пояснило, что конвенция № 105 об упразднении принудительного труда исключена из списка, поскольку она требует пересмотра южнокорейского законодательства. Правительство планирует представить в Национальное собрание предложение о ратификации конвенций до конца июля. Дальнейшее затягивание может привести к проблемам в торговле со странами-членами Евросоюза.
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