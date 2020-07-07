Противостояние между правящей партией и оппозицией продолжается

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В Национальном собрании, которое приступило в понедельник рассмотрению ряда неотложных вопросов, продолжается противостояние между правящей партией и оппозицией. Если по вопросу о повышении статуса Центра контроля и профилактики заболеваний и наделении его автономией существенных разногласий не ожидается, то поправки в Закон о Национальном собрании вызывают споры. Они предусматривают постоянное проведение сессий и обнародование списка отсутствующих депутатов. Если представители правящей Демократической партии Тобуро считают, что реформирование поможет сделать работу законодателей более продуктивной, то оппозиционная Объединённая партия будущего рассматривает его как «тактику нейтрализации оппозиции». Ожидаются также споры относительно создания независимого органа по расследованию коррупции со стороны высокопоставленных чиновников. Правящая Демократическая партия Тобуро планирует утвердить главу данного органа до 15 июля, крайнего срока, установленного законом. Консерваторы утверждают, что его создание противоречит Конституции, требуя отложить его формирование до вынесения Конституционным судом решения по иску, поданному в мае.