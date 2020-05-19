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Политика

Политические партии решают проблему спекуляций на рынке недвижимости

Write: 2020-07-08 10:39:30Update: 2020-07-08 13:59:40

Политические партии решают проблему спекуляций на рынке недвижимости

Photo : YONHAP News

Политические партии РК прилагают усилия к разработке мер по смягчению ситуации на рынке недвижимости, который демонстрирует признаки повышения спекулятивной активности. Правящая Демократическая партия Тобуро сообщает о намерении мобилизовать все возможные средства для искоренения спекуляций на рынке с помощью введения повышенного налога для владельцев нескольких единиц недвижимости, скупающих жильё в качестве объектов спекулятивных инвестиций. Для имеющих единственное жильё и покупающих его впервые, в первую очередь, для молодёжи и молодожёнов, будут предусмотрены различные меры финансовой поддержки. Планируется также оказать поддержку людям, арендующим жильё. Оппозиционная Объединённая партия будущего заявляет о непоследовательном характере политики нынешнего правительства, которая привело в итоге к возникновению спекулятивной активности на рынке недвижимости. По мнению партии, необходимо сосредоточить внимание не на сдерживании спроса, а на расширении количества поставляемого жилья. 
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