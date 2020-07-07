Число новых случаев COVID-19 в РК вновь превысило 60

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По данным Корейского центра контроля и профилактики заболеваний, за сутки 7 июля в РК были выявлены 63 новых случая COVID-19, а общее число инфицированных с момента обнаружения в стране вируса составило 13.244 человека. В столичном регионе выявлены 29 случаев инфекции: 18 -в провинции Кёнгидо, 10 - в Сеуле, 1 - в Инчхоне. 8 инфицированных обнаружены в Кванчжу, 6 – в провинции Чхунчхон-Намдо, по 2 – в Тэчжоне, провинциях Чолла-Пукто и Кёнсан-Намдо, по одному - в Тэгу, провинциях Кёнсан-Пукто и Чолла-Намдо. 11 инфицированных выявлены на карантинных контрольно-пропускных пунктах среди прибывших из-за рубежа. Крупнейшим на данный момент очагом инфекции в стране остаётся буддийский храм в городе Кванчжу, с которым связаны в общей сложности 92 случая заболевания. Число умерших осталось без изменений, составляя 285 человек. Коэффициент смертности - 2,15%. 56 человек выписаны за сутки из медицинских учреждений и освобождены от режима домашнего карантина, а общее число выздоровевших за всё время пандемии составило 11.970 человек. Проходят лечение в стационаре и в условиях домашнего карантина 989 человек. С 3 января по всей стране проведены 1.359.735 тестов на COVID-19.