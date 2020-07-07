На пляжах вводятся противоэпидемические меры

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В среду в министерстве морского и рыбного хозяйства РК сообщили о введении запрета на распитие спиртных напитков и приём пищи на территории крупных пляжей с 6-7 часов вечера до 9-10 часов утра. Решение было принято в целях недопущения дальнейшего распространения COVID-19. Данное правило будет применяться на территории 21 пляжа, количество посетителей каждого из которых в прошлом году превысило 300 тыс. человек. В их числе пляж Хэундэ в Пусане и Кёнпхо в городе Каннын провинции Канвондо. Следить за выполнением запрета будут местные правоохранительные органы. Нарушение будет караться штрафом в размере до 2,5 тыс. долларов. Запрет вступает в силу с 10 июля в провинции Чхунчхон-Намдо и с третьей недели месяца в Пусане и провинции Канвондо. К 6 июля по всей стране открылись 76 пляжей. Количество отдыхающих сократилось на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 2 млн 100 тыс. человек.