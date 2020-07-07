Руководители РК проводят переговоры с представителем США Стивеном Бигэном

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Высокопоставленные представители южнокорейского руководства проводят в Сеуле переговоры с заместителем государственного секретаря, спецпредставителем США по северокорейским вопросам Стивеном Бигэном. В среду утром с ним побеседовала министр иностранных дел РК Кан Гён Хва, которая назвала визит Стивена Бигэна своевременным. Американский представитель отметил, что правительства РК и США активно сотрудничают в вопросах совместной безопасности. После встречи с Кан Гён Хва представитель США встретился с заместителем министра иностранных дел РК Чо Сэ Ёном. Обсуждался ряд проблем в двусторонних отношениях, в том числе, ситуация на южнокорейско-американских переговорах по разделению расходов на оборону. Ранее в тот же день состоялась встреча Бигэна со специальным представителем МИД РК по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хуном. Речь шла о том, как создать импульс для диалога с Пхеньяном.