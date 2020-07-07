РК стремится к заключению торгового соглашения со странами АТР

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РК будет стремиться к заключению в этом году многостороннего торгового соглашения со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, которое поможет увеличить экспорт и справиться с экономическими последствиями пандемии COVID-19. Как сообщили в министерстве промышленности, торговли и энергетики, 9 июля состоится очередной раунд переговоров по подготовке Соглашения о всестороннем региональном экономическом партнёрстве (RCEP). Его участники проведут в формате видеоконференции окончательное обсуждение текста соглашения, который был практически согласован в ноябре прошлого года. Оно должно объединить 16 стран Азиатско-Тихоокеанского региона. В их числе 10 стран-членов АСЕАН и 6 стран, с которыми у АСЕАН подписаны соглашения о свободной торговле – РК, Австралия, Индия, Китай, Новая Зеландия и Япония. Совокупный объём ВВП потенциальных участников соглашения составляет почти 39% общемирового. Переговоры ведутся с 2013 года.