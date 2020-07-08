Стивен Бигэн: США «решительно» поддерживают межкорейское сотрудничество

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«США решительно поддерживают межкорейское сотрудничество, считая, что оно играет важную роль в создании более стабильной обстановки на Корейском полуострове». Об этом заявил журналистам заместитель государственного секретаря, спецпредставитель США по северокорейским вопросам Стивен Бигэн после состоявшейся в среду в Сеуле встречи со специальным представителем МИД РК по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хуном. Данное заявление прозвучало на фоне предположений о том, что Вашингтон обеспокоен стремлением Сеула к межкорейскому сотрудничеству, несмотря на отсутствие прогресса в международных усилиях по денуклеаризации Севера. Как отметил Бигэн, он руководствуется результатами нескольких встреч, которые президент США Дональд Трамп и председатель госсовета КНДР Ким Чон Ын провели за последние два года. Вашингтон нацелен на «создание более прочного мира, преобразование отношений, ликвидацию ядерного оружия на Корейском полуострове и более светлое будущее для северокорейского народа», - подчеркнул американский представитель. Он напомнил, что США готовы возобновить переговоры с КНДР в любое время. «Мы с нетерпением ждём продолжения работы ради мирного результата на Корейском полуострове»,- заявил Стивен Бигэн, особо отметив, что президент США Дональд Трамп полностью поддерживает эти усилия. Перед переговорами с Ли До Хуном представитель США встретился с министром иностранных дел РК Кан Гён Хва и её заместителем Чо Сэ Ёном. 9 июля он встретится с новым начальником управления национальной безопасности администрации президента Со Хуном. Цель визита Стивена Бигэна в Сеул - подчеркнуть приверженность США дипломатическому решению северокорейских проблем и предотвращению эскалации напряжённости в регионе.