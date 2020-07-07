Бывшие военнопленные выиграли судебный иск к КНДР

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Двое южнокорейцев, которые в годы Корейской войны попали в плен и находились на Севере, выиграли судебный иск к КНДР и её руководству о возмещении ущерба за принудительный труд. Суд Центрального административного округа Сеула обязал Северную Корею и её лидера выплатить по 21 млн вон (17.550 долларов) каждому из них. Бывшие военнослужащие, которые попали в северокорейский плен, но не были репатриированы на родину после заключения перемирия, подали иск в октябре 2016 года. Они утверждали, что понесли огромный моральный и физический ущерб, принудительно занимаясь строительными работами с сентября 1953 года по июнь 1956 года. Южнокорейский суд впервые признал свою юрисдикцию в отношении КНДР и её народа. Бывшие военнопленные бежали в РК в 2000-2001 годах, получив компенсацию от южнокорейского правительства. Судебные слушания проходили в отсутствие обвиняемых. Общественная организация, представляющая права бывших военнопленных, планирует инициировать юридическую процедуру по изъятию средств на выплату компенсаций из северокорейских активов, в том числе, авторского вознаграждения, выплачиваемого деятелям культуры КНДР.