США разочарованы отказом южнокорейского суда экстрадировать оператора порносайта

Photo : KBS News

Министерство юстиции США разочаровано отказом Высокого суда Сеула выдать оператора одного из крупнейших в мире сайтов с детской порнографией Welcome to Video 24-летнего Сон Чжон У. Об этом сообщил исполняющий обязанности прокурора округа Колумбия Майкл Шервин. Он отметил, что США высоко ценят усилия министерства юстиции РК и будут продолжать сотрудничать с международными партнёрами в борьбе с транснациональной преступностью в Интернете, которая наносит вред детям. Сайт Welcome to Video работал в даркнете и был недоступен для обычных веб-браузеров. Суд отклонил запрос о выдаче оператора сайта на том основании, что его присутствие в РК будет более полезным для борьбы с детской порнографией. Федеральное большое жюри округа Колумбия в августе 2018 года предъявило обвинение Сон Чжон У по девяти пунктам, связанным с его работой на объекте массовой сексуальной эксплуатации детей. Он управлял сайтом с июня 2015 года по март 2018 года. Во всём мире были арестованы 337 человек, связанных с деятельностью сайта, в том числе, 223 южнокорейца. В апреле Сон Чжон У закончил отбывать 18-месячный тюремный срок, но был возвращён под стражу в ожидании решения по запросу об экстрадиции. Его ждёт расследование в связи с другими обвинениями, включая международное отмывание денег.