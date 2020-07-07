Правительство РК уважает решение суда о возмещении ущерба военнопленным

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Правительство РК уважает решение суда по иску о возмещении ущерба военнопленным. Об этом заявил в среду представитель министерства по делам воссоединения РК Ё Сан Ги. Он добавил, что РК будет продолжать сотрудничать с мировым сообществом и КНДР для достижения реального прогресса в решении проблемы военнопленных и похищенных. Таким образом представитель правительства прокомментировал историческое решение суда Центрального административного округа Сеула в пользу двух бывших военнопленных к КНДР, ставших жертвами принудительного труда. Он отметил, что правительство рассматривает различные «эффективные способы» компенсации, добавив, что «в РК нет северокорейских активов, о которых правительство знает». Между тем, представитель министерства отреагировал отрицательно, когда его спросили, есть ли у правительства планы подать иск о компенсации за уничтожение здания межкорейского пункта оперативной связи в Кэсоне.