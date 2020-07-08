За сутки 8 июля в РК выявлены 50 новых случаев COVID-19

Photo : YONHAP News

По данным Корейского центра контроля и профилактики заболеваний, за сутки 8 июля в РК зарегистрированы 50 новых случаев COVID-19, а общая численность заболевших с момента обнаружения вируса составила 13.293 человека. 19 инфицированных выявлены в столичном регионе: по 8 – в Сеуле и провинции Кёнгидо, 3 – в Инчхоне. 15 случаев инфекции обнаружены в Кванчжу, 6 – в Тэчжоне, 2 – в провинции Кёнсан-Намдо, по одному – в провинциях Чоллла-Пукто, Чолла-Намдо и Чхунчхон-Намдо. 5 инфицированных выявлены на карантинных контрольно-пропускных пунктах среди прибывших из-за рубежа. Крупнейшим на данный момент очагом инфекции в стране продолжает оставаться буддийский храм в городе Кванчжу, с которым связаны в общей сложности 95 случаев заболевания. С учётом того, что число инфицированных, связанных с религиозными учреждениями, продолжает расти, начиная с пятницы будет введён запрет на любые религиозные мероприятия, помимо регулярных служб. Обязательная регистрация посетителей на основе QR-кода будет распространена на церкви. Число умерших увеличилось на двух человек, составив 287 человек. Коэффициент смертности - 2,16%. 49 человек выписаны за сутки из медицинских учреждений и освобождены от режима домашнего карантина, а общее число выздоровевших за всё время пандемии составило 12.019 человек. Таким образом, 90,4% заболевших полностью вылечились. Проходят лечение в стационаре и в условиях домашнего карантина 987 человек. С 3 января по всей стране протестированы на COVID-19 1.371.771 человек.