Затраты на исследования в перспективных областях составят 4,2 млрд долларов

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5 трлн вон (4 млрд 200 млн долларов) будет выделено южнокорейским правительством на исследования и разработки в перспективных областях, обеспечивающих экономический рост. Это, в частности, производство полупроводников и биотехнологии, сообщили в четверг в министерстве промышленности, торговли и энергетики РК. Кроме того, расширен список материалов, запчастей и оборудования, которыми РК будет обеспечивать себя самостоятельно, чтобы уменьшить зависимость страны от импорта из Японии. Теперь в списке 338 наименований, в то время как ранее было 100. Около половины выделяемой суммы предполагается вложить в исследования и разработки в области полупроводников, биотехнологий и электромобилей. Кроме того, правительство создаст фонд объёмом 400 млрд вон (335 млн долларов) для поддержки ста компаний-производителей материалов, деталей и оборудования.