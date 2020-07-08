За пост главы ВТО поборются кандидаты от восьми стран

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Восемь человек, в том числе директор департамента торговой политики министерства промышленности, торговли и энергетики РК Ю Мён Хи, выдвинули свои кандидатуры на пост генерального директора Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом сообщили в среду по итогам приёма заявок в Секретариате ВТО. Помимо РК, своих кандидатов выдвинули Великобритания, Нигерия, Египет, Кения, Мексика, Молдова и Саудовская Аравия. Ю Мён Хи является специалистом в области международной торговли с 25-летним опытом. На следующей неделе она планирует посетить штаб-квартиру ВТО во главе правительственной делегации РК. В 1994 и 2012 годах южнокорейцы предпринимали неудачные попытки возглавить ВТО. Теперь упор делается на потенциал РК в качестве посредника в конфликтах между США, Китаем и странами Европы, а также между развитыми и развивающимися странами. Процедура избрания главы ВТО занимает до шести месяцев, однако на этот раз предполагается, что процесс будет ускорен в связи с тем, что нынешний глава ВТО Роберто Азеведо досрочно снимает с себя полномочия уже в августе.