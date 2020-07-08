Представитель администрации президента РК и замгоссекретаря США провели переговоры

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Начальник управления национальной безопасности администрации президента РК Со Хун встретился в четверг утром с заместителем государственного секретаря, спецпредставителем США по северокорейским вопросам Стивеном Бигэном. Встреча состоялась в здании администрации южнокорейского президента в последний день визита представителя американской администрации в Сеул. Со Хун и Бигэн обсуждали проблемы напряжённости на Корейском полуострове и возвращения Пхеньяна за стол переговоров. Затрагивались также межкорейские отношения. Это была первая встреча представителей двух стран после того, как Со Хун, сыгравший ключевую роль в организации первого северокорейско-американского саммита в 2018 году, в начале июля занял нынешнюю должность. Во второй половине дня Стивен Бигэн вылетел в Токио с авиабазы Осан в провинции Кёнгидо. Он прибыл в Сеул во вторник, а в среду встретился с министром иностранных дел РК Кан Гён Хва, её заместителем Чо Сэ Ёном и специальным представителем МИД по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хуном.