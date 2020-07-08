На юге Франции гражданин РК подвергся нападению на расовой почве

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На юге Франции корейский студент получил серьёзные ножевые ранения в результате нападения на почве расовой нетерпимости. По данным газеты Midi Libre и местной корейской диаспоры, примерно в 23:30 8 июля несколько местных подростков напали на 29-летнего гражданина РК перед Дворцом Конгрессов в центре Монпелье, нанесли ему побои и ножевые ранения. Конфликт возник после того, как пострадавший с двумя друзьями столкнулись с группой подростков, которые стали дразнить их и показывать оскорбительные жесты, намекающие на узкий разрез глаз. Пострадавший потребовал от подростков извиниться, но те напали на него. Южнокореец был доставлен в ближайшую больницу с двумя ножевыми ранениями. Его состояние оценивается как тяжёлое. Полиция арестовала троих албанских подростков в возрасте 17–18 лет, ведётся расследование.