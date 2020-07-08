Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей
Поиск новостей
О нас Go to KBS

Политика

Мун Чжэ Ин: Правительство РК продолжит усилия для улучшения жизни трудящихся

Write: 2020-07-09 13:56:07Update: 2020-07-09 15:37:12

Мун Чжэ Ин: Правительство РК продолжит усилия для улучшения жизни трудящихся

Photo : YONHAP News

Правительство РК продолжит усилия для улучшения жизни трудящихся путём ратификации ключевых конвенций Международной организации труда (МОТ). Об этом президент РК Мун Чжэ Ин заявил в среду в видеообращении к участникам виртуального глобального саммита МОТ. В мероприятии, проходящем под девизом «COVID-19 и мир труда: построение лучшего будущего для трудящихся», приняли участие более 60 глав государств и около 20 руководителей международных организаций, включая ООН. Мун Чжэ Ин подчеркнул важность сохранения существующих и создания новых рабочих мест в условиях перехода к цифровой экономике и шока от глобальной пандемии COVID-19. «РК неуклонно продвигается к обществу, которое уважает труд, основываясь на признании того, что труд является самой основой общества», - сказал Мун Чжэ Ин. Он напомнил об усилиях правительства по сокращению рабочего времени и повышению минимальной заработной платы. Ранее на этой неделе правительство страны решило ускорить ратификацию ключевых конвенций МОТ. РК присоединилась к организации в 1991 году, но не ратифицировала четыре из восьми основных конвенций, направленных на защиту прав трудящихся. 
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >