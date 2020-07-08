Мун Чжэ Ин: Правительство РК продолжит усилия для улучшения жизни трудящихся

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Правительство РК продолжит усилия для улучшения жизни трудящихся путём ратификации ключевых конвенций Международной организации труда (МОТ). Об этом президент РК Мун Чжэ Ин заявил в среду в видеообращении к участникам виртуального глобального саммита МОТ. В мероприятии, проходящем под девизом «COVID-19 и мир труда: построение лучшего будущего для трудящихся», приняли участие более 60 глав государств и около 20 руководителей международных организаций, включая ООН. Мун Чжэ Ин подчеркнул важность сохранения существующих и создания новых рабочих мест в условиях перехода к цифровой экономике и шока от глобальной пандемии COVID-19. «РК неуклонно продвигается к обществу, которое уважает труд, основываясь на признании того, что труд является самой основой общества», - сказал Мун Чжэ Ин. Он напомнил об усилиях правительства по сокращению рабочего времени и повышению минимальной заработной платы. Ранее на этой неделе правительство страны решило ускорить ратификацию ключевых конвенций МОТ. РК присоединилась к организации в 1991 году, но не ратифицировала четыре из восьми основных конвенций, направленных на защиту прав трудящихся.