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Политика

Японские экспортные ограничения помогут росту экономики

Write: 2020-07-09 15:19:46Update: 2020-07-09 18:56:53

Photo : YONHAP News

Кризис, вызванный японскими экспортными ограничениями, нужно превратить в возможность для роста экономики, а именно, для развития производства материалов, деталей и оборудования. Об этом заявил в четверг президент РК Мун Чжэ Ин в ходе посещения компании SK hynix в Ичхоне. Он напомнил, что ровно год назад Япония ввела ограничения на экспорт в РК ряда ключевых материалов для электронной промышленности. Однако отечественным производителям удалось не допустить сбоев в выпуске полупроводников и дисплеев, найдя новые источники импорта и разработав собственные материалы. Этот опыт позволил создать особый дух, который помог также в борьбе с пандемией COVID-19. Глава государства обнародовал план дальнейшего развития ключевых отраслей, который включает поддержку отечественных производителей и  сотрудничество с мировым сообществом для стабилизации глобальной сети поставок. В случае успешной реализации данного плана РК станет «глобальной фабрикой для высокотехнологичных отраслей»,- отметил президент Мун Чжэ Ин. 
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