РК и Камбоджа начнут переговоры по соглашению о свободной торговле

Photo : YONHAP News

РК и Камбоджа договорились начать переговоры по подготовке соглашения о свободной торговле. Об этом сообщила в четверг директор департамента торговой политики министерства промышленности, торговли и энергетики РК Ю Мён Хи. Она напомнила, что в марте прошлого года президент РК Мун Чжэ Ин и премьер-министр Камбоджи Хун Сен достигли принципиальной договорённости о необходимости такого соглашения. В начале этого года обе страны провели технико-экономическое обоснование будущего документа. Сеул и Пномпень проведут первый раунд переговоров до конца июля. Объем торговли между двумя странами достиг в прошлом году 1 млрд. долларов. РК экспортирует в Камбоджу грузовые автомобили, напитки и сырьё для лёгкой промышленности, а импортирует оттуда готовую одежду и обувь. РК стремится к заключению соглашений о свободной торговле со всеми членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Ранее заключены отдельные соглашения с Вьетнамом и Сингапуром, идут переговоры с Филиппинами и Малайзией. Соглашение о всеобъемлющем экономическом партнёрстве с Индонезией ожидает официальной церемонии подписания.