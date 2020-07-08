Военные ведомства РК и Новой Зеландии договорились укреплять сотрудничество

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Заместители министров обороны РК и Новой Зеландии Пак Чэ Мин и Эндрю Бриджман провели в четверг телефонные переговоры, договорившись укреплять сотрудничество в области безопасности. Как сообщили в южнокорейском военном ведомстве, Пак Чэ Мин выразил благодарность Новой Зеландии за помощь, оказанную РК во время Корейской войны. Подчеркнув, что на Корейском полуострове никогда не должно быть новой войны, он обратился с призывом к Новой Зеландии продолжать оказывать поддержку усилиям Сеула по сохранению мира в регионе. Эндрю Бриджман поблагодарил южнокорейскую компанию Hyundai Heavy Industries за то, что она построила боевой корабль по заказу его страны и передала его в июне Новой Зеландии. Стороны согласились с необходимостью продолжать развивать сотрудничество в области безопасности и обороны в условиях пандемии COVID-19,- говорится в сообщении министерства.