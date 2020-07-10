Мэр Сеула Пак Вон Сун обнаружен мёртвым

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Тело 64-летнего мэра Сеула Пак Вон Суна было обнаружено в ночь на 10 июля в лесопарковой зоне на склоне горы Пугаксан в центре столицы. Обнаружению предшествовали семичасовые поиски, в которых участвовали полицейские с собаками и беспилотники. Как сообщил представитель полиции, предварительной причиной смерти мэра является самоубийство. Тело помещено в морг больницы Сеульского государственного университета. Точная причина смерти будет установлена по результатам вскрытия. Об исчезновении Пак Вон Суна сообщила полиции его дочь. 9 июля мэр не вышел на работу из-за плохого самочувствия. По имеющимся данным, он покинул свою резиденцию в муниципальном округе Чонно-гу в 10:44 утра. По словам дочери мэра, уходя из дома, он оставил записку, которая по своему содержанию напоминала завещание. Гибель политика связывают с возможными обвинениями в сексуальных домогательствах, поскольку накануне бывшая подчинённая мэра подала в полицию заявление. Она сообщила о домогательствах со стороны Пак Вон Суна в форме навязчивых физических контактов и отправки непристойных сообщений в мессенджерах, которые продолжались с 2017 года. Пак Вон Сун, бывший адвокат по вопросам прав человека и активист, являлся членом правящей Демократической партии Тобуро. Он занимал пост мэра Сеула с 2011 года, и его рассматривали в качестве потенциального кандидата для участия в президентских выборах 2022 года. Согласно закону, до очередных местных выборов, назначенных на 7 апреля 2021 года, обязанности мэра будет исполнять его заместитель по административным вопросам Со Чжон Хёп.