Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей
Поиск новостей
О нас Go to KBS

Политика

Политические круги РК скорбят по поводу смерти мэра Сеула

Write: 2020-07-10 15:09:29

Политические круги РК скорбят по поводу смерти мэра Сеула

Photo : YONHAP News

Политические круги РК скорбят по поводу внезапной смерти мэра Сеула. Правящая Демократическая партия Тобуро, членом которой был покойный мэр, отменила мероприятия, запланированные на пятницу, за исключением заседания высшего совета. Председатель правящей партии Ли Хэ Чхан заявил, что известие о смерти Пак Вон Суна вызвало состояние шока. Он выразил соболезнования семье покойного. Лидер парламентской фракции правящей партии Ким Тхэ Нён сказал, что он молится за покойного, добавив, что Пак Вон Сун посвятил всю свою жизнь помощи людям. Лидер парламентской фракции оппозиционной Объединённой партии будущего Чу Хо Ён выразил глубокое сожаление по поводу внезапной смерти Пак Вон Суна, выразив соболезнования его семье. В заявлении оппозиционной Партии справедливости говорится, что Пак Вон Сун был борцом за демократию, гражданским активистом и талантливым руководителем.
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >