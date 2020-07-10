Политические круги РК скорбят по поводу смерти мэра Сеула

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Политические круги РК скорбят по поводу внезапной смерти мэра Сеула. Правящая Демократическая партия Тобуро, членом которой был покойный мэр, отменила мероприятия, запланированные на пятницу, за исключением заседания высшего совета. Председатель правящей партии Ли Хэ Чхан заявил, что известие о смерти Пак Вон Суна вызвало состояние шока. Он выразил соболезнования семье покойного. Лидер парламентской фракции правящей партии Ким Тхэ Нён сказал, что он молится за покойного, добавив, что Пак Вон Сун посвятил всю свою жизнь помощи людям. Лидер парламентской фракции оппозиционной Объединённой партии будущего Чу Хо Ён выразил глубокое сожаление по поводу внезапной смерти Пак Вон Суна, выразив соболезнования его семье. В заявлении оппозиционной Партии справедливости говорится, что Пак Вон Сун был борцом за демократию, гражданским активистом и талантливым руководителем.