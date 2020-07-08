Photo : YONHAP News

РК приняла участие в многосторонних переговорах о построении мира в Афганистане, состоявшихся в четверг в формате видеоконференции. Насилие в Кабуле обостряется на фоне попыток заключить мирное соглашение между правительством Афганистана и талибами после почти двух десятилетий войны. Встреча была посвящена оценке международных усилий по обеспечению стабильности в стране, её развитию и задачам, которые необходимо решить для дальнейшего продвижения мирного процесса. Её участники призвали талибов прекратить насилие и начать мирные переговоры. Специальный представитель МИД РК по Афганистану и Пакистану Ким Ён Чхэ подчеркнул необходимость скорейшего заключения мирного соглашения, чтобы помочь Афганистану построить общество, уважающее универсальные ценности. В переговорах принимали участие представители 11 стран и четырёх международных организаций.