Бывший глава правительства РК Ли Нак Ён пользуется поддержкой народа

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В списке потенциальных кандидатов на пост следующего президента РК самым популярным седьмой месяц подряд остаётся депутат Национального собрания от правящей Демократической партии Тобуро Ли Нак Ён, ранее занимавший пост премьер-министра. Такими стали результаты опроса, проводившегося с 7 по 10 июля среди более чем тысячи человек агентством Gallup Korea. Ли Нак Ёна поддержали 24% респондентов. На втором месте оказался губернатор провинции Кёнгидо Ли Чжэ Мён – 13%, на третьем генеральный прокурор Юн Сок Ёль – 7%. За ним следует председатель Народной партии Ан Чхоль Су – 3%. В агентстве отмечается, что показатель Ли Нак Ёна всё это время держится на уровне более 20%. Популярность губернатора провинции Кёнгидо начала расти с марта. Между тем, генерального прокурора Юн Сок Ёля поддерживают в основном представители консервативных сил и те, кто отрицательно оценивает деятельность нынешнего президента. Статистическая погрешность при обработке данных составляет ±3,1% при уровне достоверности 95%.