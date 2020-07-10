Gallup Korea: Рейтинг президента РК Мун Чжэ Ина понизился на 3%

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Уровень поддержки политики действующего президента РК Мун Чжэ Ина составил 47%. Это на 3% ниже отметки прошлой недели, сообщило в пятницу агентство Gallup Korea, подведя итоги телефонного опроса, который проводился с 7 по 10 июля. Были опрошены 1.001 житель страны старше 18 лет. Показатель снижается с мая, когда отметка достигла пика в 71%. Негативно относятся к политике президента 44% опрошенных, что на 5% больше, чем на прошлой неделе. Среди причин положительной оценки наибольшее количество респондентов - 29% - назвали эффективные меры противодействия пандемии COVD-19. Среди причин отрицательной оценки 25% назвали неэффективную политику регулирования рынка недвижимости.Демократическую партию Тобуро поддерживают 40% респондентов. Объединённую партию будущего – 20%, партию Справедливости - 6%, Народную партию – 4%. Статистическая погрешность при обработке данных составляет ±3,1% при уровне достоверности 95%.