Церемония похорон мэра Сеула состоялась в режиме онлайн

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Церемония похорон мэра Сеула Пак Вон Суна состоялась в понедельник в режиме онлайн из-за опасений дальнейшего распространения COVID-19 в местах большого скопления людей. В 8:30 утра гроб с телом покойного был доставлен из морга больницы Сеульского государственного университета в главное здание столичной мэрии. Там состоялась церемония прощания с покойным, которая продолжалась 40 минут и транслировалась в прямом эфире на канале городской администрации в YouTube и радиостанцией TBS. В ней приняли участие около ста человек, включая родственников покойного, старших должностных лиц городской администрации, представителей законодательного собрания Сеула, политических партий и общественных организаций. Затем тело покойного было доставлено в крематорий Сеульского мемориального кладбища. Прах будет захоронен на родине покойного, в городе Чханнёне провинции Кёнсан-Намдо. Пак Вон Сун занимал пост мэра Сеула с 2011 года, и его рассматривали в качестве потенциального кандидата для участия в президентских выборах 2022 года. Он был обнаружен мёртвым в ночь на 10 июля. Пак Вон Сун покончил с собой после того, как бывшая подчинённая мэра подала в полицию заявление. Она сообщила о домогательствах со стороны Пак Вон Суна в форме навязчивых физических контактов и отправки непристойных сообщений в мессенджерах.