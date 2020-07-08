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В Корее

В РК отменены ограничения на покупку защитных масок

Write: 2020-07-13 10:51:27Update: 2020-07-13 12:04:26

В РК отменены ограничения на покупку защитных масок

Photo : YONHAP News

Начиная с 12 июля, в РК отменены ограничения на покупку защитных масок. Они были введены в начале марта из-за того, что быстрый рост инфицированных вирусом COVID-19 привёл к дефициту масок и росту цен на них. В соответствии со специальной схемой, гражданам разрешалось покупать ограниченное количество защитных масок в неделю по фиксированной цене в 1.500 вон (1,24 доллара). Недельный лимит начался с двух, затем был повышен до пяти и десяти масок. Теперь граждане могут покупать неограниченное количество масок по рыночным ценам. По данным Корейского управления по вопросам безопасности пищевых продуктов и лекарственных средств, спрос на маски стабилизировался, а созданных правительством резервов достаточно для того, чтобы удовлетворить внезапный рост спроса. Одновременно принято решение ослабить ограничения на экспорт масок. Если раньше производителям разрешалось экспортировать до 30% общего объёма производства, то теперь лимит повышен до 50%.
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