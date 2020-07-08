Прибывающие из стран с высоким риском должны представить отрицательный тест на COVID-19

Photo : YONHAP News

Начиная с 13 июля, иностранные граждане, прибывающие из стран с высоким риском распространения COVID-19 - Бангладеш, Пакистана, Казахстана и Кыргызстана - должны предоставить сертификаты, которые подтверждают отрицательный результат теста на COVID-19. Сертификаты должны быть выданы не ранее чем за 48 часов до вылета в медицинских учреждениях, выбранных южнокорейскими дипломатическими миссиями в странах особого риска. Их наличие не освобождает прибывших от обязательного двухнедельного карантина, который действует с первого апреля для всех прибывающих из-за границы, включая южнокорейских граждан. Загрузка самолётов, прибывающих из стран особого риска, не должна превышать 60% их вместимости. С 23 июня в отношении Пакистана и Бангладеш действуют ограничения на выдачу виз. Карантинные власти внимательно следят за ситуацией ещё в 11 странах, в отношении которых также могут быть применены аналогичные ограничения, если эпидемическая ситуация там не улучшится.