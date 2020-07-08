12 июля число новых случаев COVID-19 превысило 60

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По данным Корейского центра контроля и профилактики заболеваний, за сутки 12 июля в стране зарегистрированы 62 новых случая COVID-19, а общее число заболевших с момента обнаружения вируса на территории страны составило 13.479 человек. Вновь большое число заболевших в столичном регионе – 27 человек в том числе, 13 – в Сеуле, 11 – в провинции Кёнгидо, 3 – в Инчхоне. 7 случаев инфекции выявлены в Кванчжу, 4 – в провинции Чхунчхон-Намдо, по 2 – в провинциях Канвондо и Кёнсан-Намдо, по одному – в Тэгу и провинции Чхунчхон-Пукто. 18 случаев инфекции подтверждены на карантинных контрольно-пропускных пунктах среди прибывших из-за рубежа. По всей стране продолжается выявление очагов инфекции, причём большинство из них связаны с религиозными объектами и службами доставки товаров. Поскольку у южнокорейских граждан не выработался коллективный иммунитет к вирусу, соблюдение карантинных требований остаётся обязательным, пока не станет доступной вакцина против COVID-19. Число умерших не увеличилось, по-прежнему составляя 289 человек. Коэффициент смертности составил 2,14%. 26 человек выписаны за сутки из медицинских учреждений и освобождены от режима домашнего карантина, а общее число выздоровевших за всё время пандемии составило 12.204 человека. Проходят лечение в стационаре и в условиях домашнего карантина 986 человек. С 3 января по всей стране протестированы на COVID-19 1.408.312 человек.