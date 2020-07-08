Realmeter: Рейтинг президента РК упал до четырёхмесячного минимума

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Уровень одобрения политики действующего президента РК Мун Чжэ Ина составил 48,7%. Это на 1,1% меньше, чем неделею назад, и самый низкий показатель с третьей недели марта. Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник результаты опроса, который проводился агентством Realmeter среди 2.515 взрослых жителей различных регионов страны с 6 по 10 июля по заказу телеканала YTN. Отрицательную оценку работе главы государства дали 46,5% респондентов. По мнению экспертов, падение популярности президента связано с неудачной политикой правительства в области недвижимости и в отношении Северной Кореи. Уровень поддержки правящей Демократической партии Тобуро вырос на 1,4%, составив 39,7%. При этом рейтинг основной оппозиционной Объединённой партии будущего снизился на 0,4%, составив 29,7%. Статистическая погрешность при обработке данных составляет ±2% при уровне достоверности 95%.