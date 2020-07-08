Экспорт продукции ICT восстановился благодаря спросу на компьютеры

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Южнокорейский экспорт продукции информационно-коммуникационных технологий (ICT) составил в июне 14 млрд 900 млн долларов, что на 1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщили в понедельник в министерстве науки и информационно-коммуникационных технологий, восстановлению экспорта способствовал рост спроса на компьютеры из-за увеличения числа людей, которые работают дома. Зарубежные поставки компьютеров увеличились на 84,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 1 млрд 270 млн долларов. Одновременно экспорт дисплеев сократился на 5,2%, а смартфонов - на 10,6%. Поставки в Китай снизились на 1,6%, а в США – увеличились на 26%, во Вьетнам - на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Импорт продукции информационно-коммуникационных технологий составил 8 млрд 960 млн долларов, а профит торгового баланса в данной области достиг 5 млрд 900 млн долларов.