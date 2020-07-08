Проникновение вируса COVID-19 из-за рубежа становится серьёзной проблемой

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Проникновение в РК вируса COVID-19 из-за рубежа становится серьёзной проблемой. По состоянию на 12 часов дня 13 июля, 1.872 человека въехали в страну из-за рубежа, будучи инфицированными. Это 13,9% от общего количества заболевших, которые выявлены с момента обнаружения вируса на территории страны. При этом число внешних случаев заболевания каждый месяц растёт: если в мае их было 192, в июне - 323, то с начала июля – уже 288. Две трети из 476 инфицированных, которые въехали из-за рубежа за период с 14 июня по 11 июля, являются иностранными гражданами. 73,9% из них – жители азиатских стран, в том числе, Бангладеш, Пакистана и Казахстана. В этой связи, начиная с 13 июля, иностранные граждане, прибывающие из стран с высоким риском распространения COVID-19, должны предоставить сертификаты, которые подтверждают отрицательный результат теста на COVID-19. Пока данное требование касается четырёх стран - Бангладеш, Пакистана, Казахстана и Кыргызстана. Около 70 случаев COVID-19 выявлено среди американских военнослужащих, размещённых на Корейском полуострове. С первого апреля для всех прибывающих из-за границы, включая южнокорейских граждан, является обязательным двухнедельный карантин.