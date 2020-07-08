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Герой Корейской войны, первый в РК четырёхзвёздный генерал Пэк Сон Оп будет похоронен на национальном кладбище в Тэчжоне. Соответствующее решение принято министерством обороны РК по согласованию с семьёй покойного. Сообщив об этом, представитель военного ведомства Мун Хон Сик уточнил, что решение о захоронении заслуженного военачальника в Тэчжоне было принято из-за того, что на Сеульском национальном кладбище не осталось мест для бывших генералов. Между тем, место захоронения Пэк Сон Опа является предметом спора политических сил, поскольку в период колониального правления в Корее он служил в японской армии. Либералы выступают против его захоронения на национальных кладбищах, поскольку в 2009 году Пэк Сон Оп был включён в список прояпонских коллаборационистов. Церемония похорон состоится 15 июля. Генерал Пэк Сон Оп скончался 10 июля в возрасте 99 лет.