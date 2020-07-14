Сеул заявил протест Токио по поводу притязаний на острова Токто

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14 июля директор департамента стран Азии и Тихого океана МИД РК Ким Чжон Хан вызвал старшего советника-посланника посольства Японии в Сеуле Хирохису Сому, а начальник управления международного военного сотрудничества министерства обороны РК Ли Вон Ик вызвал военного атташе посольства Японии в РК Мацумото Такаси. Японским дипломатам был выражен протест по поводу содержания «Белой книги по обороне» за 2020 год. В документе, одобренном накануне кабинетом министров Японии, острова Токто в Восточном море, которые принадлежат РК, описаны как «спорные территории». Такое же определение дано принадлежащим России Курильским островам. Начиная с 2005 года, Токио предъявляет притязания на острова Токто в «Белой книге по обороне» и «Синей книге по дипломатии», что вызывает резкую реакцию официального Сеула. Относительно Северной Кореи в новом издании «Белой книги» говорится, что она представляет угрозу, будучи способна атаковать Японию с помощью ракет с ядерными боеголовками.