Деятельность двух организаций беженцев из КНДР может быть запрещена

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Министерство по делам воссоединения РК уже на этой неделе может отозвать разрешения на работу двух организаций, объединяющих северокорейских беженцев. Как сообщили во вторник в министерстве по делам воссоединения, речь идёт об организациях «Движение за свободную Северную Корею» во главе с Пак Сан Хаком и «Кхынсэм», которую возглавляет его брат Пак Чон О. Их обвиняют в нарушении Закона о межкорейских обменах и сотрудничестве, поскольку отправка ими через границу на Север пропагандистских листовок стала в последнее время основным источником межкорейской напряжённости. Южнокорейское правительство считает, что отправка листовок ставит под угрозу безопасность жителей приграничных районов. Руководители «Движения за свободную Северную Корею» и «Кхынсэм» заявляют, что запрет на их деятельность является запретом на свободу выражения мнений. Они подчёркивают, что цель листовок - предоставление информации людям в репрессивном северокорейском обществе. Представитель министерства по делам воссоединения заявил в этой связи, что право на свободу выражения мнений и предоставление информации северокорейскому народу должно быть реализовано таким образом, чтобы не усилить напряжённость на границе и не угрожать безопасности местного населения.