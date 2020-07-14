Кто сообщил покойному мэру Сеула о жалобе его подчинённой, до сих пор неизвестно

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Косвенные доказательства указывают на то, что мэр Сеула Пак Вон Сун покончил с собой, узнав об обвинениях в сексуальных домогательствах. Между тем, как утверждают в полиции, о получении заявления от бывшей подчинённой покойного мэра была проинформирована лишь президентская администрация, но Пак Вон Суну об этом ничего не сообщалось. Если бы это произошло, то имело бы место нарушение уголовного законодательства,- заявил представитель полиции. В администрации президента также заявили, что никакой информацией с мэром не делились. В мэрии утверждают, что там узнали о заявлении из сообщений СМИ только после того, как Пак Вон Сун пропал. Хотя уголовное дело о сексуальном насилии не может быть заведено после смерти подозреваемого, может быть проведено отдельное расследование по делу об утечке информации.